Friedensnobelpreisträger

Dem krebskranken Nobelpreisträger Liu Xiaobo geht es immer schlechter. Seine Leberfunktion haben sich verschlechtert. Doch die Regierung in Peking verwehrt ihm, seinen Erkrankung im Ausland behandeln zu dürfen. Menschenrechtler werfen Peking Skrupellosigkeit vor.

Peking. Der Zustand des an Leberkrebs erkrankten chinesischen Nobelpreisträgers Liu Xiaobo hat sich nach Angaben des behandelnden Krankenhauses weiter verschlechtert. In seinem Bauchraum sammele sich Flüssigkeit an, hieß es in einer Erklärung des Ersten Krankenhauses der Medizinischen Universität in der Stadt Shenyang. Der leitende Arzt habe die Familie über die Entwicklung informiert. Die Erklärung wurde am Donnerstag auf der Website des Krankenhauses veröffentlicht.

In einer späteren Erklärung der Klinik hieß es, Lius Leberfunktion habe sich verschlechtert. Zudem gebe es Hinweise, dass sich Blutgerinnsel in seinem linken Bein gebildet hätten. Wenn die Gerinnsel in die Lunge oder ins Gehirn gelangen sollten, könnte dies lebensgefährlich sein.

Ein Freund der Familie bestätigte am Donnerstag, dass Lius Familie gebeten wurde, sich die nächsten 24 Stunden bereit zu halten. Dies habe sie als Zeichen gewertet, dass Lius Zustand ein kritisches Stadium erreicht habe. „Wir machen uns Gedanken, ob wir mit Planungen anfangen sollen, was wir tun, wenn er uns verlassen hat“, sagte der Freund, Wu Yangwei.

Bei dem bekanntesten politischen Gefangenen Chinas wurde Ende Mai Leberkrebs im Spätstadium diagnostiziert. Der Schriftsteller war 2009 zu elf Jahren Haft verurteilt worden. China betrachtet ihn als Kriminellen, der den Umsturz der Regierung herbeiführen wollte. Er wurde 2010, bereits in Haft, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Die Nachricht sei „​​bedrückend“​, sagte Maya Wang von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Wie Liu Xiaobo behandelt werde, zeige die Skrupellosigkeit der chinesischen Regierung. „​Sie lassen ihm keinen Tag Frieden.“​ Die Führer der Welt, die am G-20-Gipfel in Hamburg teilnehmen, sollten den chinesischen Präsidenten Xi Jinping dazu drängen, Liu Xiaobo und seine Frau ausreisen zu lassen.

Von RND/dpa/ap