Beim Zusammenstoß einer Regionalbahn und eines Autos ist an einem unbeschrankten Bahnübergang in Schleswig-Holstein ein 18-Jähriger ums Leben gekommen.

Unfall an Bahnübergang

Zug erfasst Auto – junger Mann stirbt

An einem Bahnübergang in Schleswig-Holstein ist ein Auto von einem Zug erfasst worden. Ein junger Mann starb. Der Lokführer hatte noch versucht, zu bremsen. Am Bahnübergang stehen Andreaskreuze – eine Schranke gibt es aber nicht.