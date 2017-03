Tschechischer Zoo kürzt Nashörnern die Hörner – aus Vorsicht.

© Zoo Dvur Kralove/AP

Aus Angst vor Wilderern

Zoo schneidet Nashörnern die Hörner ab

Ein Tierpark in Tschechien will seinen Nashörnern mit einer Kettensäge die Hörner kurz schneiden – aus Angst vor Wilderern. Er reagiert damit auf einen Vorfall in Frankreich: Unbekannte hatten in einem Zoo einem Nashorn das Horn abgesägt und es gestohlen.