Potenzmittel für 500 000 Euro aus dem Verkehr gezogen

Zollfahnder haben in Schleswig-Holstein und Hamburg einen illegalen Handel mit Potenzmitteln auffliegen lassen und Tabletten im Wert von über 500 000 Euro beschlagnahmt. "Wir haben es hier mit einer der größten jemals in Norddeutschland sichergestellten Menge an Potenzmittel zu tun", sagte der Sprecher des Zollfahndungsamtes Hamburg.