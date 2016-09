Kampf der Zika-Mücke: In Bangkok versprühen Mitarbeiter Insektengift. Geholfen hat es wohl nicht. © dpa

Reisewarnung für Südostasien

Das Virus breitet sich offenbar immer weiter aus: Erstmals sind in Thailand zwei Babys mit Mikrozephalie geboren worden – eine Folge einer Zika-Erkrankung. Die Behörden sind besorgt.

Bangkok. Erstmals sind in Thailand zwei Babys mit wahrscheinlich durch das Zika-Virus ausgelöster Mikrozephalie bekannt geworden. Das berichtete das Gesundheitsministerium am Freitag. Spezialisten hätten bei den Babys einen Zusammenhang mit der bislang vor allem in Südamerika grassierenden Infektion hergestellt, berichtete ein Sprecher, ohne zunächst nähere Einzelheiten zu nennen.

Von Mikrozephalie betroffene Kinder werden mit einem sehr kleinen Kopf geboren. Folgen können geistige Behinderung und andere schwerwiegende neurologische Störungen sein. Die Infektion wird durch Mücken übertragen. Bislang wurden die allermeisten Fälle von Mikrozephalie durch das Zika-Virus aus Brasilien und Kolumbien gemeldet: rund 2000.

USA warnen vor Reisen in die Region

Die USA haben bereits eine Reisewarnung für Südostasien ausgesprochen. Schwangere sollten besonders nicht nach Thailand, auf die Philippinen, Indonesien, Malaysia, Myanmar, Kambodscha, Vietnam, Laos, Brunei Osttimor und die Malediven reisen, heißt es vom Rat der obersten US-Gesundheitsbehörden CDC.

Von RND/dpa

Bangkok