In NRW ist eine Frau gerade noch rechtzeitig aus ihrem brennendem Auto gerettet worden (Symbolbild). © Arno Burgi

Verkehrsunfall

Als die Polizei eintraf, stand das Auto bereits komplett in Flammen. Aber ein Unfallzeuge hatte die Frau noch rechtzeitig aus dem Wagen geholt – und ihr damit das Leben gerettet.

Hennef. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, ereignete sich der Unfall am späten Freitagabend in Hennef (Rhein-Sieg-Kreis). Demnach war eine 51-jährige Frau aus Belgien aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren.

Während es im Motorraum des Wagens bereits zu brennen begann, habe ein Zeuge die Fahrerin befreit, erklärte die Polizei. Zusammen mit anderen Ersthelfern habe er sie aus dem Auto geholt und in einer Entfernung auf den Waldbogen gelegt, berichtete die „Rhein-Sieg-Rundschau“. „Bei Eintreffen der Polizei stand das besagte Fahrzeug bereits vollständig in Flammen“, teilte die Polizei.

Ein Feuerwehrmann, der zufällig vorbeigekommen sei, habe sich dann um das Unfallopfer gekümmert, meldete die Zeitung weiter. Er sei bei der schwer verletzten Frau geblieben und habe sie beruhigt, bis Rettungsdienst und Notarzt eingetroffen seien. Die 51-Jährige sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Das Auto sei währenddessen komplett ausgebrannt, schrieb die Zeitung. „Übrig blieb ein Autowrack.“

Von dpa/RND/wer