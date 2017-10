Zeitzeuge: „Mogadischu war ein Wendepunkt“

Deutscher Herbst

Heute vor 40 Jahren wurde die „Landshut“ entführt – FDP-Politiker Gerhart Baum, damals Parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium, blickt auf entscheidende Tage der deutschen Geschichte zurück.

Berlin. Der Start in Palma de Mallorca läuft noch planmäßig – aber eine halbe Stunde später ist Passagieren und Besatzung der „Landshut“ klar, dass sie in höchster Lebensgefahr schweben. Vier der 90 Fluggäste ziehen plötzlich Waffen und Sprengstoff aus ihren Taschen und zwingen Kapitän Jürgen Schumann, den Kurs zu ändern. Die Entführer sind Palästinenser, die die RAF-Terroristen Gudrun Ensslin, Andreas Baader, Jan-Carl Raspe und Irmgard Möller freipressen wollen. Ein fünftägiges Martyrium beginnt, bis am 18. Oktober 1977 die Spezialeinheit der GSG 9 die in Mogadischu gestrandete Maschine stürmt und die Geiseln befreit. Am Tag darauf wird im Elsass die Leiche des fünf Wochen zuvor entführten Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer im Kofferraum eines Autos gefunden.

Für FDP-Politiker Gerhart Baum war dieses Schlussfanal des Deutschen Herbstes ein Wendepunkt für die Bundesrepublik. Baum, damals Parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium, hat die dramatischen Verhandlungen mit den Flugzeugentführern hautnah miterlebt.