Auftritt beim Evangelischen Kirchentag

Auf dem Evangelischen Kirchentag diskutieren Kanzlerin Angela Merkel und Ex-US-Präsident Barack Obama vor Tausenden Menschen. Neben Glaubensfragen geht es dabei auch um Demokratie, Obamas Gesundheitsreform und Flüchtlinge.

Berlin. Der frühere US-Präsident Barack Obama hat die Zuschauer bei seinem ersten Auftritt beim Kirchentag in Berlin zumindest teilweise auf Deutsch begrüßt. „Guten Tag, good to see all of you“ (Guten Tag, gut, Sie alle zu sehen), sagte er am Donnerstag zum Auftakt einer Diskussionsrunde mit Kanzlerin Angela Merkel vor dem Brandenburger Tor.

„Es ist für mich eine große Ehre, an diesem wunderbaren Ereignis teilzunehmen“, betonte er. „Was mich besonders begeistert, ist, so viele junge Leute hier zu sehen.“ Er liebe Berlin, so Obama weiter und lobte Merkel. Sie sei ihm während seiner Präsidentschaft „eine der liebsten Partnerinnen“ gewesen.

Obama verteidigt „Obamacare“

Nach dem schmeichelnden Auftakt ging Obama auf aktuelle Entwicklungen ein. Eindringlich war er dafür , die von ihm eingeleitete Reform des amerikanischen Gesundheitswesens fortzusetzen.

Die medizinische Versorgung von mehr Menschen in den USA sei angesichts der politischen Entwicklungen derzeit „insgesamt bedroht“, beklagte Obama mit Blick auf seinen Amtsnachfolger Donald Trump. „Wir haben einen neuen Standard gesetzt“, betonte Obama. Er habe sich „als Staffelläufer gesehen, jetzt habe ich den Stab übergeben an den nächsten Läufer“.

Als US-Präsident müsse man „anerkennen, dass man nie alles erreicht, was man anstrebt“. So sei sein Ziel gewesen, den US-Amerikanern mit „Obamacare“ zu 100 Prozent eine medizinische Versorgung zu verschaffen. Immerhin hätten 20 Millionen Menschen zusätzlich profitiert. Darauf sei er „sehr stolz“.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen

Der Besuch des früheren US-Präsidenten hatte zuvor Tausende Menschen ans Brandenburger Tor gelockt. Dicht gedrängt standen Besucher an den Absperrgittern. Diejenigen, die einen Platz direkt hinter den Absperrungen ergattert hatten, waren nach eigener Auskunft teilweise bereits um 6.30 zur Veranstaltung gegangen.

Obama wird auf einer Bühne vor dem Berliner Wahrzeichen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über Engagement für die Demokratie aus christlicher Verantwortung sprechen. Moderiert wird die Veranstaltung vom Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, und Kirchentagspräsidentin Christina Aus der Au.

Prominente Gäste am Brandenburger Tor waren unter anderen Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU), Altbundespräsident Christian Wulff mit seine Frau Bettina und der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Marx. Für die Veranstaltung gelten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Alle Gäste mussten ihre Taschen kontrollieren lassen.

Von dpa/epd/RND/zys

Berlin, Brandenburger Tor