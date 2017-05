Der Bestand der Feldlerchen ist in Deutschland binnen zwei Jahrzehnten um 35 Prozent zurückgegangen.

Verlust von 300 Millionen

Zahl der Vögel geht dramatisch zurück

Gezwitscher in den Bäumen und Vogelschwärme in der Luft – das stellt für viele eine Selbstverständlichkeit dar. Doch die Situation ist alarmierend: In Deutschland und Europa geht die Zahl der Vögel dramatisch zurück. Gleich für mehrere Arten sieht es nicht gut aus.