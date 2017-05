Netzpython. (Symbolbild)

© dpa

Rheinland-Pfalz

Würgeschlange sonnt sich auf Radweg

Ein ungewöhnlicher Anblick bot sich einer Radtouristin nahe Bad Bergzabern in Rheinland-Pfalz: Ein 1,50 Meter langer Königspython räkelte sich in der Sonne. Es ist nicht der erste Exot, der in der Gegend gesichtet wurde.