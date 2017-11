Wohnzimmer nach Wahl

Katharina Oerder (33), berät Betriebsräte und Gewerkschaften.

Interessen: Theater, Ausstellungen, Lesen, Reisen.

Michael Reschke (34), Referent im brandenburgischen Arbeitsministerium.

Interessen: Theater, Ausstellungen, Musik, Videospiele, Reisen.

Leitmotiv des Milieus: Alle Optionen offen halten.

Umfasst: 9,7 Prozent der Deutschen (6,76 Millionen).

Neigt eher zu: SPD.

Im Bücherregal reihen sich Fußballmagazine an das “Lexikon des Sozialismus“. Romane an Lehrbücher der Sozialforschung. Davor spielt Henriette, Henni, anderthalb Jahre alt und will ganz andere Bücher vorgelesen bekommen. “Steffi, das Schweinchen“ zum Beispiel. Seit drei Wochen geht Henni in die Kita, seitdem ist der Alltag für Katharina Oerder und Michael Reschke ein wenig entspannter. Die beiden haben das geschafft, woran so viele andere scheitern: Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Sie schied acht Monate aus dem Beruf aus, er sechs, anschließend gemeinsam vier Monate Teilzeit. “Es war uns wichtig, das ungefähr halbe-halbe aufzuteilen“, sagt Oerder.

Sie und ihr Mann sitzen am wuchtigen, hölzernen Esstisch, darauf eine gefüllte Obstschale aus Bast. Sie berät Betriebsräte, er arbeitet im brandenburgischen Arbeitsministerium. Arbeitnehmerrechte sind ihr Kampfthema. Sprechen sie über Arbeit und Politik, ändert sich ihr Tonfall, wird schneller, emotionaler und getriebener. “Ich kann nicht verstehen, wie der Neoliberalismus Menschen dazu gebracht hat, gegen ihre eigenen Interessen zu handeln“, sagt beispielsweise Oerder. “Dieses unsolidarische Nach-oben-Buckeln und Nach-unten-Treten“, ergänzt Reschke. “Wir müssen unsere Werte zeitgemäß neu diskutieren und dürfen nicht nur für die Vergangenheit schwärmen. Wir müssen nach sozialer Gerechtigkeit und Freiheit fragen.“

Oerder und Reschke sind durch und durch politisch, schon seit ihrer Jugend. Heute sind sie noch immer in der Partei, aber die Zeit für langfristiges Engagement ist knapp. Selbst ins Theater gehen sie jetzt seltener. Immerhin ist das Lesen geblieben. Und Reschkes Spielkonsolensammlung. 13 Stück sind es mittlerweile. Die mussten aber gemeinsam mit dem Fernseher ins Gästezimmer ziehen. Beziehung ist eben auch Kompromiss. Das Wohnzimmer ist noch so einer. Er liebt funktionales Bauhaus. Sie wollte es gemütlich. Jetzt ist es funktional-gemütlich.

Dieses engagiert gesellschaftskritische Milieu hat ein ausgeprägtes ökologisches und soziales Gewissen. Es hat eine Vorstellung von einem guten und richtigen Leben, die Wachstums- und Konsumgesellschaft ist ihm ein Dorn im Auge. Sozialökologische kämpfen sie für politische Korrektheit, Vielfalt, Nächstenliebe und eine bunte Gesellschaft.

Henriette Kluge

Henriette Kluge (33), Referentin bei Bündnis 90/Die Grünen Berlin.

Interessen: Politik, Lesen, Reisen in die Natur, Wandern, Schwimmen, Sauna.

Leitmotiv des Milieus:

Nachhaltigkeit und ­Entschleunigung.

Umfasst: 7,2 Prozent der Deutschen (4,98 Millionen).

Neigt eher zu: ­ Die Grünen.

Morgens um vier, mit Kaffee und Stulle, zu DDR-Zeiten noch, stand Henriette Kluges Vater an, um die Bretter des Regals zu bekommen, vor dem Kluge nun sitzt. Sie nahm es mit in ihre neue Wohnung, eine geliebte Kindheitserinnerung, wie so vieles in ihrer Wohnung. Darin, dicht an dicht, reiht sich Schweres an Leichtes. Denn Kluge liest im Wechsel: einmal klassische Literatur (Zweig, Mann, Lenz), einmal Unterhaltung (Beckett, Brussig, Kehlmann). Sie sitzt in einem Sessel vom Trödel und verzieht kaum das Gesicht, während ihre Tochter ihre Haare mit dutzenden Haarspangen in eine Form wandelt, die jeden Stylisten zum Weinen brächte.

“Natürlich kann ich nicht die Welt retten“, sagt Kluge. “Aber ich bin Teil dieser Gesellschaft und kann etwas beitragen, auch wenn es nicht immer leicht ist.“ Sie stören die Vielen, die nicht müde werden, sich zu beschweren, und die Schuld immer bei anderen suchen. Kluge weiß, wovon sie redet. Als sie ihr erstes Kind bekam, war sie alleinerziehend. Nebenher studierte sie. Und begann als Referentin zu arbeiten. “Das würde ich heute nicht wieder machen, denn ich weiß, meine Kräfte sind endlich – aber ich habe nicht klagend auf andere gezeigt.“

Auch jetzt arbeitet Kluge auf einer 80-Prozent-Stelle, zieht zusammen mit ihrem Freund ihre zwei Kinder groß und engagiert sich in der Schule ihres Sohnes. Sie nimmt sich heute mehr Zeit für sich selbst. Sie braucht die Natur zum Runterkommen. Entsprechend gehen auch die Urlaube raus aus der Stadt. Havelland, Ostsee, Mecklenburgische Seenplatte, “weiter weg muss es nicht sein.“ Zumal “weiter weg“ die Umwelt belaste. Auf so etwas achtet Kluge. Ihr Konsumverhalten ist bedacht. Keine Plastiktüten, keine Kaffee-to-go-Becher, keine ineffizienten Geräte. Einkäufe am liebsten bio, gern auch das Brot von gestern. Das Gemüse ist selbstangebaut. Fast immer fährt sie Bahn. Nur, wenn es in den Urlaub geht, mietet sie ein Auto. Das passt zu der Partei, die sie wählt. Da gibt es die visionären, kämpferischen Kräfte, und daneben den realpolitischen Flügel, den es auch braucht. Sie teilt beides.

Prekär und bürgerliche Mitte

Personen des Milieus bürgerliche Mitte streben nach beruflicher und sozialer Etablierung, verspüren jedoch wachsende Abstiegsängste. Das Milieu der Prekären wünscht sich mehr Konsummöglichkeiten, Prestige und Anerkennung, es dominieren aber Gefühle der Verbitterung.