Ein starker Wirbelsturm hat den tropischen Nord-Osten Australiens verwüstet und entwurzelte Bäume und abgedeckte Dächer auf dem Land verteilt – und auch einen unglücklichen Hai

© dpa

Australien

Wirbelsturm spült Hai an Land

Nach einem schweren Wirbelsturm ist in Australien ein Hai an Land gespült worden: Das Tier lag tot in einem Tümpel. Die Macher der „Sharknado“-Filme fühlen sich nun bestätigt – sie haben es ja schon immer vorausgesehen.