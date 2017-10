Wildschweine stürmen Sparkasse

Den Kollegen des NDR gelang dieser Schnappschuss in der Innenstadt von Heide/Schleswig-Holstein). © ndr.de

Schleswig-Holstein

Die Polizei hat am Freitag vor Wildschweinen in der Innenstadt und der Sparkasse von Heide gewarnt. Die aufgebrachten Tiere haben mehrere Personen angegriffen und verletzt. Jäger sollen die Wildschweine nun außer Gefecht setzen.

Heide. Die Innenstadt von Heide ist am Freitagvormittag zur No-Go-Area geworden. Seit 9 Uhr liefen dort nach Auskunft der Polizei zwei ausgewachsene, aggressive Wildschweine herum. Eines der Tiere soll laut NDR zunächst einen Optikerladen gestürmt haben und am Hinterausgang durch eine Panzerglastür hindurch gelaufen sein.

Auf dem Weg durch die Straßen von Heide haben die aufgebrachten Tiere mehrere Personen angegriffen und verletzt. Laut NDR soll einem Mann eine Fingerkuppe abgerissen worden sein. Zudem soll die Hose einer Passantin zerrissen worden sein. Insgesamt ist die Rede von vier Verletzten.

Eins der Tiere wurde laut Boyens-Medien vor der Sparkassen-Filiale am Markt in Heide eingekeilt, ein weiteres soll durch die Stadt Richtung Stadtbrücke gelaufen sein. Die Fußgängerzone wurde abgesperrt. Die Bevölkerung wurde gebeten, die Innenstadt zu meiden und die Arbeit der Polizei und der Jäger nicht zu behindern.

Ein Wildschwein wurde erschossen

Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, wurde ein Wildschwein vor der Sparkasse erschossen. Zuvor hatten mehrere Streifenwagen dem Tier vor dem Eingangsbereich den Weg verstellt. Die Kunden konnten laut Polizei das Gebäude verlassen. Menschen, die sich in anderen Bereich des Gebäudes aufhielten, sollten laut Polizei per Drehleiter aus dem Gebäude geholt werden.

Jäger und Polizisten verfolgten am Vormittag das andere Tier weiter, das in Richtung Stadtbrücke weggelaufen war. Stand 11.37 Uhr ist es allerdings verschwunden. Die Jäger suchen es deshalb. Die Polizei gibt Entwarnung, wenn die Gefahr komplett vorüber ist.

