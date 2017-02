Gedenken an Sabine Oberhauser: Mit einer Trauerminute ist am Abend der 61. Wiener Opernball eröffnet worden. © APA

Ministerin gestorben

Schöne Kleider, viel teurer Schmuck und Debütanten: Der Wiener Opernball ist jedes Jahr ein Spektakel. Aber dieses Mal wurde er vom Tod der österreichischen Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser überschattet.

Wien. Mit einer Trauerminute ist am Abend der 61. Wiener Opernball eröffnet worden. Zum Gedenken an die gestorbene österreichische Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser hielten die rund 5000 Gäste kurz inne. Die SPÖ-Politikerin war am Donnerstag im Krankenhaus im Alter 53 Jahren ihrem Krebsleiden erlegen. Der Tod der Kinderärztin hatte über die Parteigrenzen hinaus für Erschütterung gesorgt.

Anschließend sollten 144 junge Paare ihr gesellschaftliches Debüt auf dem Parkett geben. Als musikalisches Highlight war der Auftritt von Startenor Jonas Kaufmann (47) angekündigt. Am Pult des Orchesters stand zum ersten Mal eine Frau, die Italienerin Speranza Scappucci. Mit dem traditionellen Ausruf „Alles Walzer“ ist dann die Tanzfläche für die rund 5000 Besucher frei.

Richard Lugner lädt Goldie Hawn ein

Österreichs neuer Bundespräsident Alexander Van der Bellen kündigte angesichts des Todes der Ministerin an, dass er nach der Eröffnung den Ball wieder verlassen werde. Auch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) zeigte sich tief betroffen.

Im Blitzlichtgewitter stand US-Schauspielerin Goldie Hawn (bekannt durch Filme wie „Schütze Benjamin“ und „Der Club der Teufelinnen“). Die 71-Jährige nahm auf Einladung von Bauunternehmer Richard Lugner (84) in seiner Loge Platz.

Ebenfalls mit dabei waren Model Gina-Lisa Lohfink (30) und It-Boy Florian Wess (36). Die beiden besuchten gemeinsam mit Lugners Ex-Frau, dem deutschen Playmate Cathy (27), das Fest.

Von dpa/RND