Wie kostet die Welt?

Portugal first: Das neue Essen aus dem Süden

Adios España, olá Portugal! Die spanische Tapasbar als Treffpunkt hat ausgedient, die portugiesische Taberna ist im Kommen – jedenfalls in den USA. Und alles, was dort Erfolg hat, kommt früher oder später auch hierher. Selbst wenn es sozusagen ein Reimport ist. Seit die Website von CNN Travel verkündet hat, die portugiesische Küche sei “Europas bestgehütetes Geheimnis“, gelten Caldeirada und Vinho Verde als In-Gericht und Muss-Getränk für den Herbst 2017 in New York und Los Angeles. Fischeintopf und leichter Weißwein also, außerdem so farbenfrohe wie geschmacksintensive Schmorgerichte wie Cataplana (Schalentiere, Fleisch und Gemüse) oder Sopa da Pedra (eine eher gewöhnungsbedürftige Suppe, die unter anderem Schweineohren enthält). Und zum Schluss: Pasteis de Nata – allerfeinste Puddingtörtchen.

Pasteis de Nata – feine Puddingtörtchen aus Portugal. Quelle: robertharding

Was andere übrig lassen: Gutes von gestern

In Zeiten, in denen pro Jahr 18 Tonnen Lebensmittel allein in Deutschland auf dem Müll landen, scheint es mit der Wertschätzung von Essen nicht weit her zu sein. Das wollen Anette Keuchel und Leoni Beckmann ändern: mit ihrem Restaurant Restlos Glücklich in Berlin-Neukölln, 80 ehrenamtlichen Helfern, geretteten Lebensmitteln und kreativer Kochkunst. Denn was morgen auf der Karte steht, hängt von den Produkten ab, die heute bei Bauern oder Supermärkten anfallen. Sei es eine Kiste krummer Karotten, delliger Äpfel oder reifer Beeren. Die Zutaten werden dann in moderne Gerichte mit kulinarischem Anspruch verwandelt. Der Gewinn des Restaurants wird in Bildungsarbeit investiert. Ein Engagement, das bereits ausgezeichnet wurde: mit dem Gastro-Gründerpreis.

Auch die Dänen Stian M. H. Olesen und Thomas Bjørn Momsen wollen nicht, dass Essen auf dem Müll landet. Sie haben die App “Too Good To Go“ gegründet. Der selbst ernannte Auftrag des öko-sozialen Start-ups: Essen retten, Geld sparen und die Welt verbessern. Das Ganze funktioniert so, dass über die App Restaurants, Bäckereien, Cafés und Supermärkte ihr überschüssiges Essen anbieten – zum vergünstigten Preis. Die Kunden bestellen und bezahlen wiederum über die App und holen das Essen im Laden ab. Ein Konzept, das aufgeht: Denn die App gibt es neben Dänemark und Deutschland mittlerweile auch in vielen anderen europäischen Ländern.