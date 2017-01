Italien

Nach dem Lawinen-Unglück in der italienischen Abruzzen-Gemeinde Farindola sind weitere Tote aus dem verschütteten Hotel geborgen worden. Mittlerweile wurden 21 Leichen gefunden, 8 Menschen werden noch vermisst.

Rom. Aus dem von einer Lawine verschütteten Hotel in Italien sind weitere Tote geborgen worden. Mittlerweile wurden 21 Leichen gefunden, 8 Menschen werden noch vermisst, wie die Präfektur in Pescara am Mittwoch mitteilte. Vor einer Woche war nach einer Erdbebenserie eine Lawine in der Abruzzen-Gemeinde Farindola abgegangen und hatte das Hotel unter sich begraben. Elf Menschen überlebten das Unglück.

Von RND/dpa