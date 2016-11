Bei dem umstrittenen Polizeieinsatz gegen die Stuttgart-21- Demonstranten bekommt Wagner so heftige Druckstöße aus einem Wasserwerfer gegen seinen Kopf, dass er aus den Augen blutet. © Marijan Murat

Stuttgart-21-Demonstrant fast blind

Das Bild von Dietrich Wagner ging um die Welt: Am 30. September 2010 ist er einer von Tausenden Demonstranten, die gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 protestieren. Bei einem heftigen Polizeieinsatz wird Wagner verletzt. Nun soll er 120.000 Euro Schmerzensgeld erhalten.

Stuttgart. Mehr als sechs Jahre nach dem rechtswidrigen Polizeieinsatz gegen Stuttgart-21-Demonstranten im Schlossgarten hat das Land mehreren Opfern Angebote für Schmerzensgeld gemacht. Dem am „Schwarzen Donnerstag“ extrem an den Augen verletzten Rentner Dietrich Wagner seien 120.000 Euro angeboten worden, bestätigte dessen Anwalt einen Bericht von „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“.

Wagner ist nun fast blind

Wagner ist nach Druckstößen aus einem Wasserwerfer gegen seinen Kopf nahezu erblindet. Ein Foto, wie er am 30. September 2010 gestützt auf Helfer und aus den Augen blutend den Stuttgarter Schlossgarten verlässt, ging um die Welt.

Die Angebote würden nun geprüft, sagte Rechtsanwalt Frank Ulrich Mann. Sie seien zumindest „diskutabel“. Wagner sagte am Rande einer Demonstration in Stuttgart am Montagabend, er habe sich noch nicht entschieden, ob er das Angebot annehme. Für eine behindertengerechte Wohnung reiche es jedenfalls nicht. Außerdem sei er über 70. Da überlege man schon, ob man einen weiteren jahrelangen Rechtsstreit eingehe.

Vier weitere Stuttgart-21-Gegner bekommen Schmerzensgeld

Vier weiteren Gegnern des Milliardenprojekts Stuttgart 21 wurden laut Zeitungen zwischen mehreren tausend Euro und fünfstelligen Beträgen angeboten. Alle erlitten ihre schweren Verletzungen, als die Polizei Wasserwerfer gegen Stuttgart-21-Gegner einsetzte. Die Demonstranten protestierten dagegen, dass auf dem Baufeld die ersten großen Bäume gefällt werden sollten. Vor knapp einem Jahr entschied das Verwaltungsgericht Stuttgart, dass der Polizeieinsatz rechtswidrig war.

Von RND/dpa

