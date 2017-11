Was vom Fall Amanda Knox bleibt

„Engel mit den Eisaugen“

Es ist einer der bekanntesten Kriminalfälle: Vor zehn Jahren wurde die britische Studentin Meredith Kercher in Italien ermordet. Die US-Amerikanerin Amanda Knox wurde wegen Mordes angeklagt, verurteilt – und nach einem Justizdrama wieder freigesprochen. Nun plant der „Engel mit den Eisaugen“ eine Rückkehr nach Italien.

Perugia/Seattle. Das gewöhnliche Haus im Grünen in einer hübschen italienischen Universitätsstadt ist immer noch Anziehungspunkt für Sensationslustige: Hier in Perugia wohnten die britische Austauschstudentin Meredith Kercher und die US-Studentin Amanda Knox. Kercher wurde am 2. November vor zehn Jahren vergewaltigt und halb nackt mit durchschnittener Kehle gefunden. Schnell machten die italienischen Ermittlungsbehörden eine Verdächtige aus: Amanda Knox.

Für den Mord wurde die junge Frau später für vier Jahre in ein italienisches Gefängnis gesperrt. Nach einem acht Jahre langen Justizdrama unter maximaler Weltöffentlichkeit wurde Knox 2015 endgültig freigesprochen. Bis heute ist nicht geklärt, wer Kercher umgebracht hat. Denn der einzige, der in dem Fall noch in Haft sitzt, weist die Anschuldigungen von sich.