Vorwurf der sexuellen Belästigung

Dank Donald Trump ist sexuelle Belästigung von jungen Frauen durch mächtige Männer in Amerika gerade in den Schlagzeilen. Auch Ex-Miami-Vice-Star Don Johnson soll einer Kollegin mächtig auf die Pelle gerückt sein.

Los Angeles. Auf Facebook enthüllt jetzt die ehemalige Schauspielerin Annabelle Gurwitch, dass sie das selbe Schicksal in Hollywood erlebt hat.

Auf Facebook schreibt sie: „Ich hatte eine Rolle als Prostituierte in einer TV-Show in den 80er Jahren. Dann wurde ich am Set vom Star der Serie, der gleichzeitig auch Regisseur war, in seine Garderobe bestellt um meine Rolle zu üben. Die gesamte Crew schien zu wissen was das heißt – nur ich nicht.“

„Er war in einer Machtposition“

Die Nachwuchsschauspielerin war geschockt, als der Star klar machte, dass er Sex mit ihr wollte. Gurwitch: „Er war in einer Macht-Position und konnte mich feuern. Trotzdem bin ich rausgelaufen. Ich war während des gesamten Drehs völlig durch den Wind und wurde von meiner Kollegin Lori Petty getröstet.“

Gurwitch nennt keinen Namen, weil „es mir nur um das Prinzip geht und ich einfach etwas ans Licht bringen will, was noch viele andere Frauen wie ich durchmachen mussten.“

Sie und Petty hatten nur einmal in den 80er Jahren zusammen vor der Kamera gestanden. In einer Episode von „Miami Vice“ 1988 mit dem Titel „Love at First Sight“, in der Gurwitch eine Prostituierte spielte. Der Name des Hauptdarstellers, der gleichzeitig auch als Regisseur fungierte: Don Johnson.

