Diese Bilder des gesteinigten Krokodils hat die Stadtverwaltung in Tunis veröffentlicht.

© Facebook/Stadtverwaltung Tunis

Von Besuchern

Krokodil in tunesischem Zoo gesteinigt

In einem Zoo in Tunis haben Besucher nach Behördenangaben ein Krokodil mit Steinen beworfen. Das Tier starb in seinem Gehege. Die Stadtverwaltung der tunesischen Hauptstadt zeigte auf ihrer Facebook-Seite Fotos des toten Tiers mit blutverschmiertem Kopf. Das Krokodil sei an inneren Blutungen gestorben, heißt es dort.