Ein Mitarbeiter der Spurensicherung sichert Spuren am Tatort.

Oer-Erkenschwick

Vier Verletzte bei Schießerei im Ruhrgebiet

Bei einer Schießerei in Oer-Erkenschwick im Ruhrgebiet sind am Dienstagabend vier Menschen verletzt worden. Die Polizei fahndet weiterhin nach mehreren Beteiligten. Die Hintergründe waren auch am Mittwochmorgen noch unklar.