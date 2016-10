Dremworld in Australien

Schrecklicher Unfall im australischen Vergnügungspark Dreamworld: In einer Wildwasserbahn sind vier Menschen gestorben. Offenbar war ihr Fahrzeug umgekippt. Die Ursache ist noch unklar.

Sydney. Bei einem Unfall in einem Vergnügungspark sind in Australien vier Menschen ums Leben gekommen. Es handele sich um vier Erwachsene, berichtete die Polizei an der Goldküste in Queensland am Dienstag. Nähere Einzelheiten nannte sie zunächst nicht.

Das Unglück ereignete sich im Freizeitpark Dreamworld in der Touristenregion an der Nordostküste Australiens. „Dreamworld tut alles, um so schnell wie möglich alle Fakten zusammenzutragen“, teilte die Parkleitung mit.

Augenzeuge: „Alle haben geschrien“

Das Unglück passierte in den „Thunder River Rapids“ (auf deutsch: Donnerfluss-Stromschnellen). In der Wildwasserbahn werden rotierende Flöße von einem Förderband durch eine Wasserbahn gezogen, sie erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 45 Kilometern pro Stunde, wie der Freizeitpark auf seiner Internetseite schreibt. Bis zu sechs Personen sitzen auf einem Floß.

Eines der Flöße soll umgekippt sein, offenbar wegen eines Problems mit dem Förderband. Die Menschen sollen herausgeschleudert und teils eingeklemmt worden sein. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. „Alle haben geschrien“, sagte ein Augenzeuge der Zeitung „Gold Coast Bulletin“.

Opfer zwischen 30 und 40 Jahre alt

„Ein trauriger Tag für die Goldküste“, schrieb Bürgermeister Tom Tate auf Facebook. „Unsere Gedanken sind bei den Familien der Betroffenen und den Nothelfern.“ Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei den Opfern um zwei Frauen und zwei Männer. Sie waren zwischen 30 und 40 Jahre alt.

Der Dreamworld-Park wurden 1981 eröffnet. Jedes Jahr besuchen ihn etwa 1,8 Millionen Menschen.

Von dpa/RND

Sydney