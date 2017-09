Das Flugzeug ist in der Nähe des korsischen Örtchens Ghisonaccia abgestürzt.

Korsika

Vier Deutsche sterben bei Flugzeug-Absturz

Beim Absturz einen kleinen Reiseflugzeugs sind auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika vier Deutsche getötet worden. Das Unglück habe sich in der Nähe des Ortes Ghisonaccia im Osten der Insel ereignet, berichtete die Präfektur Haute-Corse am Dienstag in Bastia.