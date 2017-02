Hamburg

Der Hamburger Flughafen ist am Sonntag für etwa eine Stunde komplett gesperrt worden. Über die Klimaanlage hatte sich Pfefferspray oder ein anderes Reizgas im Gebäude verteilt. Etliche Menschen klagten über gesundheitliche Probleme. Die Feuerwehr vermutet einen unbekannten „Spaßvogel“ dahinter.

Hamburg. Am Flughafen Hamburg ist mutmaßlich Pfefferspray oder ein ähnliches Reizgas versprüht worden. Man habe eine entsprechende Kartusche gefunden, diese könnte der Ursprung für die Geruchsbelästigung und die gesundheitlichen Probleme etlicher Menschen am Sonntagmittag sein, teilte ein Feuerwehrsprecher in Hamburg mit. Der Stoff habe sich dann über die Klimaanlage im Gebäude verteilt. Vermutlich habe ein „Spaßvogel“ das Gas versprüht, sagte ein Sprecher zu „Spiegel Online“. Es gebe keine Hinweise auf einen terroristischen Anschlag. 68 Menschen seien untersucht worden, neun kamen in Krankenhäuser.

Am Mittag war der Flughafen für etwa eine Stunde komplett gesperrt worden. Die Airport-Gebäude seien geräumt worden, berichtete ein Sprecher der Bundespolizei. Grund sei eine starke Geruchsbelästigung gewesen– zahlreiche Reisende hätten über Augenbrennen und Reizhusten geklagt.

Zunächst war nur die Plaza am Airport gesperrt worden. Hunderte Reisende mussten bei eisigen Temperaturen vor dem Flughafen ausharren. Die Airport-Plaza enthält die zentrale Sicherheitskontrolle für die Fluggäste mit Kontrollstellen und Gepäckausgabe. Die Plaza schließt die Lücke zwischen den Terminals 1 und 2. Der Flughafen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Die Feuerwehr richtete Behandlungsplätze für die Verletzten ein. Dort sollten Betroffene ärztlich untersucht und anschließend – falls nötig – in ein Krankenhaus gebracht werden.

Hamburg: Fünftgrößter Flughafen Deutschlands Der Flughafen Hamburg ist der fünftgrößte deutsche Airport, mit monatlich mehr als einer Million Fluggäste. Im Jahr 2016 fertigte er mehr als 16 Millionen Passagiere und rund 161.000 Flüge ab. Dort verkehren rund 60 Airlines, darunter Eurowings/Germanwings, Lufthansa, Air Berlin, Easyjet und Ryanair. Sie fliegen von Hamburg aus etwa 120 nationale und internationale Ziele direkt an. Der Flughafen hat nach Angaben der Betreiber 116 Schalter zum Einchecken sowie 64 Restaurants und Geschäfte. Die Anlage besteht aus zwei Terminals und der dazwischenliegenden Airport Plaza, wo die meisten Läden liegen und auch die zentrale Sicherheitskontrolle stattfindet.

Von dpa/RND/wer