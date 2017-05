British-Airways-Maschinen am Londoner Flughafen Heathrow. © AP

Computer-Ausfall

Ein Ausfall des IT-Systems hat bei Großbritanniens größter Fluggesellschaft British Airways (BA) erhebliche Verspätungen verursacht. Die Airline teilte am Sonnabend über Twitter mit, sie entschuldige sich für die Probleme und arbeite an deren Behebung.

London. Die Zahl der betroffenen Flüge war ebenso wenig bekannt wie die Ursache des Problems. In den sozialen Netzwerken berichteten Passagiere von mehreren Flughäfen über Verspätungen ihrer Flüge. Vor Check-In-Schaltern am Londoner Flughafen Heathrow hätten sich lange Schlangen gebildet, so Passagiere. Zudem seien etliche Flüge verspätet.

Die Fluggesellschaft entschuldigte sich mittlerweile für „einen weltweiten Systemausfall“. Wie viele Flughäfen von dem Systemcrash betroffen sind, ist noch unklar. Nach Angaben der BBC sind Teile der BA-Webseite nicht erreichbar und auch das Online-Check-In funktioniert nicht. BA-Maschinen, die Heathrow anfliegen, können nicht an die Gates andocken, da die dort parkenden Maschinen die Gates nicht freimachen können. Das Ergebnis: Etliche Passagiere sitzen aktuell in den Maschinen fest.

Von RND/dpa