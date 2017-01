Hamburg

Seit Tagen wird in Hamburg nach dem verschwundenen HSV-Manager Timo Kraus gesucht. Jetzt wollen Augenzeugen eine Wasserleiche gesehen haben. Bisher fand die Polizei aber nichts.

Hamburg. Polizei und Feuerwehr haben am Sonnabend in der Elbe in der Nähe des Museumshafens in Hamburg-Övelgönne nach einer Wasserleiche gesucht. Es habe Hinweise von Schiffsführern gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Um was es sich wirklich gehandelt habe, sei unklar. Es könne auch etwas anderes gewesen sein, was im Wasser getrieben sei. Nach knapp drei Stunden wurde die Suche am Nachmittag ergebnislos abgebrochen.

In Hamburg wird seit Tagen nach dem verschwundenen HSV-Merchandising-Chef Timo Kraus gesucht. Der 44-Jährige war zuletzt in der Nacht zum vergangenen Sonntag auf den Landungsbrücken gesehen worden, wie der Fußballverein auf Twitter schrieb. Die Polizei schloss nicht aus, dass er in die Elbe gefallen sein könnte. 18 Polizeitaucher aus Hamburg und Niedersachsen hatten am Donnerstag im Bereich der Pontonbrücke 1 am Museumsschiff „Rickmer Rickmers“ vergeblich nach Kraus gesucht.

Von dpa/RND