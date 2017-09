Ein 30 Jahre alter Vater muss wegen Totschlag an seinem Kind über ein Jahrzehnt ins Gefängnis.

© dpa

Totschlag an Baby

Vater muss für 14 Jahre in Haft

Ein Vater misshandelt sein Baby so brutal, dass es an den Verletzungen stirbt. Die Eltern müssen sich deshalb vor dem Schwurgereicht Bochum verantworten. Am Mittwoch verurteilte der Richter den Vater zu 14 Jahren Haft. Auch die Mutter muss für mehrere Jahre ins Gefängnis.