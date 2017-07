Ungewöhnliche Maßnahme: Dieser chinesische Vater liegt mit seiner Tochter in ihrem künftigen Grab schon mal Probe.

© Oke News/Screenshot

Aufrüttelnde Aktion

Vater legt Tochter in ihr künftiges Grab

Mitunter gehen Eltern sehr ungewöhnliche Wege, um auf das Schicksal ihrer kranken Kinder aufmerksam zu machen – manchmal dabei auch an die Grenzen des guten Geschmacks: So wie dieser chinesische Vater, der sich mit seiner zweijährigen Tochter in ihr künftiges Grab gelegt hat.