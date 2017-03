Herman van Veen wählt eine Partei, die bedingungslos für die universellen Menschenrechte steht.

Niederländischer Liedermacher

Van Veen dichtet gegen Rechtspopulismus

Der Künstler Herman van Veen (72) hat zur Parlamentswahl in den Niederlanden seine Furcht vor dem Rechtspopulismus deutlich gemacht. Dennoch gibt er sich zuversichtlich: „In den Niederlanden wird es nicht so laufen wie in den Vereinigten Staaten, denke ich als internationaler Zeitungsleser.“