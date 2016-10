Unfall

Bei der Verpuffung wurden vier Menschen verletzt

Ludiwgshafen. Beim Chemieriesen BASF ist es erneut zu einem Zwischenfall gekommen. Auf dem Gelände des Unternehmens im hessischen Lampertheim gab es am Montag eine Verpuffung an einem Filter, wie BASF mitteilte. Vier Menschen wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die betroffene Anlage wurde abgestellt. Normalerweise werden dort Additive für Kunststoffe hergestellt. Die BASF-Umweltmesswagen stellten keine erhöhten Werte fest.

Die Ursache für die Verpuffung war zunächst unklar. Bislang wurden bei BASF in diesem Jahr 15 Produktaustritte gemeldet, im ganzen Jahr 2015 waren es 13 Fälle gewesen.

dpa