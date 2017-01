„Hollyweed“

Jeder kennt ihn – den legendären Hollywood“-Schriftzug in den Hollywood Hills. Unbekannte haben dem Wahrzeichen von Los Angeles jetzt eine ganz neue Bedeutung verpasst.

Los Angeles. Ein Unbekannter hat den berühmten Schriftzug über den Hügeln Hollywoods in Anspielung auf das in Kalifornien legalisierte Marihuana zu „Hollyweed“ abgeändert. Die beiden riesigen O-Buchstaben des Wahrzeichens von Los Angeles waren am Neujahrsmorgen mit weißen und schwarzen Planen jeweils zu einem E abgewandelt worden, wie Fotos zeigen. Die Unbekannten trieben dabei gehörigen Aufwand: Jeder der Buchstaben misst mehr als 13 Meter.

„Weed“ (Kraut) bedeutet umgangssprachlich Marihuana. Aufnahmen von Sicherheitskameras zufolge hatte sich ein Unbekannter nachts heimlich auf das abgesperrte Gelände um den Schriftzug geschlichen, der sich wegen unerlaubten Betretens zu verantworten hat, wie die „Los Angeles Times“ unter Berufung auf die Polizei berichtete.

Kalifornien legalisiert Marihuana

Die Wähler in Kalifornien hatten sich in einem Volksentscheid Anfang November für legales Kiffen ausgesprochen. Bürger ab 21 Jahren dürfen das Rauschmittel in kleinen Mengen besitzen und bei sich zu Hause sechs Cannabis-Pflanzen anbauen. Medizinisches Marihuana war in Kalifornien bereits 1996 legalisiert worden.

Der Hollywood-Schriftzug war US-Medien zufolge im Jahr 1976 schon einmal zu „Hollyweed“ abgewandelt worden. Damals wurde der Kunststudent Danny Finegood als Urheber bekannt; er wollte die Aktion als Kunstwerk verstanden wissen.

Der legendäre Schriftzug in den Hügeln von Los Angeles war 1923 ursprünglich als Werbetafel für Immobilien in „Hollywoodland“ aufgestellt worden, bevor er in den 40ern seine letzten vier Buchstaben verlor und zum Wahrzeichen der US-Filmindustrie wurde. 2012 wurden die riesigen Buchstaben renoviert.

Von RND/dpa/afp

Hollywood Hills, Los Angeles