Serien-Exekution in Arkansas

Zum ersten Mal seit 17 Jahren sind in den USA an einem Tag zwei Häftlinge hingerichtet worden. Die beiden Exekutionen sind Teil einer geplanten Hinrichtungsserie. Die US-Justiz drückt aufs Tempo, weil das Verfallsdatum eines Betäubungsmittels bald erreicht ist.

Little Rock. Erstmals seit dem Jahr 2000 sind in den USA zwei zum Tode verurteilte Häftlinge an einem Tag exekutiert worden. Marcel Williams wurde am Montag um 22.33 Uhr (Ortszeit) für tot erklärt, 17 Minuten nach der Injektion einer Giftspritze. Zuvor am Abend, um 19.20 Uhr, war Jack Jones in der gleichen Zelle hingerichtet worden.

Die Exekutionen sind Teil einer geplanten Serie von ursprünglich insgesamt acht Hinrichtungen binnen weniger als zwei Wochen. Hintergrund ist, dass bei den Vorräten des Wirkstoffes Midazolam als Teil des Giftcocktails Ende April das Haltbarkeitsdatum abläuft. Die US-Behörden haben Nachschubprobleme, weil einige Hersteller ihre Mittel nicht für Exekutionen zur Verfügung stellen.

Notfallantrag wegen Problemen bei erster Hinrichtung

Williams war nach der Vergewaltigung und Tötung einer Frau 1994 zum Tode verurteilt worden. Auch Jones hatte eine Frau vergewaltigt und umgebracht. In seiner letzten Erklärung teilte dieser mit, dass ihm sein Verbrechen leid tue. Er entschuldigte sich bei der Tochter des Opfers, die bei dem Angriff 1995 verletzt worden war. Die Häftlinge hatten vorher vergeblich versucht, die Vollstreckung der Urteile auszusetzen. Sie hatten argumentiert, die Prozedur könne aufgrund ihrer Erkrankungen wie Diabetes und Fettleibigkeit besonders schmerzhaft sein.

Nach der ersten Hinrichtung stellten Williams' Anwälte einen Notfallantrag. In diesem wurde angeprangert, dass es bei Jones' Exekution Probleme gegeben habe. Beispielsweise sei 45 Minuten lang erfolglos versucht worden, die Spritze in den Nacken einzustechen - bis der Einstich schließlich an anderer Stelle vorgenommen worden sei. Jones habe außerdem nach Luft geschnappt. Zunächst war die Hinrichtung ausgesetzt worden, doch im Laufe des Abends wieder aufgehoben worden.

Drei von acht Hinrichtungen vorläufig gestoppt

Ursprünglich hatte der Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, für einen Zeitraum von elf Tagen vier Doppel-Exekutionen angesetzt. Bei den acht geplanten Hinrichtungen drängte die Zeit, weil ein für die Prozedur benötigtes Medikament Ende April abläuft. Die ersten drei von ihnen wurden jedoch durch Gerichtsentscheidungen vorläufig ausgesetzt. Am vergangenen Donnerstag war die erste Hinrichtung erfolgt, am kommenden Donnerstag ist eine weitere geplant.

Von dpa/ap/RND/zys

