G-20-Gipfel

Mehr schlecht als recht sind angereiste US-Reporter durch Hamburg gekommen. Sie sollten eigentlich mit Trumps Autokonvoi zum Hotel Atlantic fahren, wo der Präsident Angela Merkel traf. Doch der Bus der Journalisten wurde abgehängt. Ihre Ausrüstung verloren sie auf ihrem Irrweg durch die Hansestadt auch noch.

Hamburg. Teile der mitgereisten US-Presse hatten zum Auftakt des Hamburg-Besuches von Präsident Donald Trump offensichtlich erhebliche Orientierungsprobleme. Zwei von drei Kleinbussen, die sich im Konvoi von Trump auf den Weg von seiner Unterkunft zum Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel gemacht hatten, wurden abgehängt. „Wir fuhren ohne Begleitung durch die Stadt“, schrieb ein Journalist des „Wall Street Journal“ entschuldigend an seine Kollegen, denen er eigentlich Informationen von dem Treffen liefern sollte.

Dabei hätte es so einfach sein können. Trumps Hamburger Unterkunft liegt in derselben Straße wie das Hotel Atlantic, nur wenige Autominuten entfernt. Die Herausforderung wäre es gewesen, ungefähr drei Kilometer geradeaus zu fahren. Schließlich wurden die ratlosen Reporter von ihren Busfahrern auch noch abgesetzt - und mussten sich alle in einen dritten, bereits besetzten Bus zwängen, um zur nächsten Station Trumps im US-Generalkonsulat am anderen Alsterufer zu kommen.

Dort glücklich angekommen, konnten sie allerdings wieder nicht ordentlich arbeiten, weil ihre Ausrüstung noch in den fehlenden Bussen war. „Wir hoffen, bald mit unseren Bussen und mit unserer Ausrüstung wiedervereinigt zu werden“, schrieb der Reporter.

Von RND/dpa