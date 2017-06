Fall Philando Castiles

Knapp ein Jahr nach den tödlichen Schüssen auf einen schwarzen Autofahrer ist ein Polizist im US-Bundesstaat Minnesota freigesprochen worden. Das Urteil löste Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus aus.

St. Paul. Fast 30 Stunden lang berieten die Geschworenen, bevor sie am Freitag ihr Urteil fällten. Der Beamte Jeronimo Y. hatte am 6. Juli während einer Verkehrskontrolle in St. Paul im US-Bundesstaat Minnesota sieben Schüsse auf den 32 Jahre alten Philando Castiles abgegeben.

Todeskampf live auf Facebook gestreamt

Weltweit löste der Fall auch deshalb großes Aufsehen aus, weil die mit im Wagen sitzende Freundin Castiles dessen Todeskampf live auf Facebook streamte. Die Schüsse seien gefallen, als er nach seinem Personalausweis gegriffen habe, erklärt sie in dem Live-Video. Zuvor habe er den Polizisten darauf hingewiesen, dass er einen Waffenschein besitze und eine Waffe bei sich trage.

Die Familie des Opfers reagierte empört auf das Urteil. Ihr Sohn sei ermordet worden, erklärte seine Mutter. Seine Schwester sagte, Castiles habe es nicht verdient, so zu sterben.

Proteste vor dem Kapitol in St. Paul.

Proteste vor dem Gerichtsgebäude

Vor dem Kapitol in St. Paul versammelten sich am Abend tausende Menschen, um gegen die Entscheidung des Gerichts zu protestieren. Sie blockierten zeitweise einen Highway in der Nähe, die Protestaktion blieb aber friedlich. Die Stadt St. Anthony, der Arbeitgeber des Beamten, kündigte an, sich trotz des Freispruchs von ihm zu trennen. Damit sei der Öffentlichkeit am besten gedient, erklärte sie.

