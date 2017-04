Um Platz im Flugzeug zu schaffen, hat die US-Airline United Airlines zu drastischen Maßnahmen gegriffen.

© Audra D. Bridges/AP/dpa

Flug überbucht

US-Airline lässt Passagier brutal aus Flugzeug zerren

Flug gebucht und bezahlt - der Platz ist dann in den USA noch lange nicht garantiert. Ein Fluggast in Chicago musste diese Erfahrung schmerzlich machen. Sicherheitsleute zerrten ihn am Boden liegend aus der Maschine. Nach einem Shitstorm gibt es nun erste Konsequenzen.