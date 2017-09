Bewaffnete Polizei in den Straßen von St. Louis.

© AP

Irische Rockband

U2 sagt Konzert in St. Louis wegen Unruhen ab

Die irische Rockband U2 hat ein für Sonnabend geplantes Konzert in St. Louis wegen schwerer Unruhen in der US-Stadt nur Stunden zuvor abgesagt. In einer Twitter-Nachricht begründeten die Musiker den Entschluss mit den Worten: „Wir können die Sicherheit der Fans nicht aufs Spiel setzen“.