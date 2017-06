Einsatzkräfte an der Unfallstelle Harlem Station.

© AP

New York

U-Bahn entgleist: 34 Passagiere verletzt

Im New Yorker Stadtteil Harlem ist am Dienstagmorgen eine U-Bahn entgleist. Der Sender Fox News berichtet von 34 Verletzten, 17 mussten in die umliegenden Krankenhäusern gebracht werden. Zwei der acht Waggons waren entgleist. Die Passagiere konnten erst eine Stunde nach dem Unglück evakuiert werden.