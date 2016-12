Etliche Rettungskräfte kümmerten sich um die verletzten Polizisten vor der Fußballarena in Istanbuls Ausgehbezirk Besiktas.© dpa

Türkei

Bei zwei Explosionen im Zentrum von Istanbul sind zahlreiche Menschen verletzt worden. Mindestens 13 Polizisten sollen übereinstimmenden Medienberichten zufolge getötet worden sein.

Istanbul. Eine der Explosionen erfolgte in unmittelbarer Nähe zur Besiktas Vodafone Arena nahe des berühmten Taksim-Platzes. Die Explosionen, zunächst eine starke gefolgt von einer etwas schwächeren Detonation, hätten sich laut des Senders CNN Turkey nach einem Fußballspiel ereignet. Laut der türkischen Nachrichtenagentur TRT habe es sich um Autobomben gehandelt. Zumindest eine davon soll von einem Selbstmordattentäter gezündet worden sein. Ziel sei die Sondereinsatzpolizei gewesen, so Innenminister Süleyman Soylu laut CNN Turkey. Demnach habe sich der Anschlag unmittelbar gegen einen Polizeibus gerichtet.

Auch umstehende und vorbeifahrende Autos und Busse wurden durch die Detonation schwer beschädigt.

Die Rauchwolke, so ein Reporter des Senders, habe man noch aus drei bis vier Kilometer Entfernung sehen können. Es habe eine schwere Erschütterung gegeben, die auch in den benachbarten Gebäuden der Fußballarena deutlich zu spüren gewesen sei. Bereits vor dem Spiel, so der Reporter weiter, habe es um das Stadium herum eine deutlich höhere Polizeipräsenz gegeben - möglicherweise ein Hinweis darauf, dass die Behörden von den Anschlagsplänen wussten.

In unmittelbarer Nähe des Stadions zeigten die Fernsehaufnahmen unzählige Rettungsfahrzeuge und hektisch umherrennende Sicherheitskräfte. Die meisten Fußballfans hätten sich zu dem Zeitpunkt der Detonationen allerdings schon auf dem Heimweg befunden.

dpa/afp/caro