Über einen Überraschungsbesuch besonderer Art freute sich am Wochenende ein Brautpaar im US-Bundesstaat New Jersey. Plötzlich feierte US-Präsident Donald Trump mit.

Branchburg. Eine Hochzeit ist immer ein ganz besonderer Tag im Leben eines Paares. Doch nicht nur deswegen wird Kristen Piatkowski und Tucker Gladhill der vergangene Samstag wohl immer in Erinnerung bleiben. Denn US-Präsident Donald Trump platzte als Überraschungsgast mitten in ihre Party.

Trump crashes wedding at his NJ golf club this weekend. pic.twitter.com/N3Khbpe3Oi — Caitlin Yilek (@hausofcait) June 11, 2017

Das Paar feierte seinen großen Tag in einem von Trumps Golfclubs, dem Trump National Golf Club im US-Bundesstaat New Jersey. Erst als Mitarbeiter Trumps auftauchten, flog der prominente Wedding Crasher auf. Trump mischte sich unter die feiernden Gäste, gab „Make America Great Again“-Autogramme und freute sich über die „USA, USA“-Rufe der Gesellschaft.

Trump made surprise stop at wedding reception last night at Bedminster. The crowd broke out into chants of "USA!" (Video obtained by CNN) pic.twitter.com/sfe6zFdOlI — Ashley Killough (@KilloughCNN) June 11, 2017

Trump hatte das Wochenende in New Jersey verbracht, um an einer Spendenveranstaltung für den republikanischen Kongressabgeordneten Tom MacArthur teilzunehmen.

Von RND/are

Trump National Golf Club in Bedminster Township, New Jersey