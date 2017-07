Todkrankes Kind

Washington. Das Leid von Baby Charlies Eltern muss unendlich groß sein. Ihr kleiner Sohn wird sterben. Das hat das höchste Europäische Gericht entschieden. Die Maschinen, die den zehn Monate alten Jungen am Leben halten, sollen in den kommenden Tagen abgestellt werden. Auch, wenn die Eltern Charlie noch nicht loslassen wollen. Der Fall des todkranken Säugling bewegt die Menschen überall auf der Welt. Nach Papst Franziskus hat sich nun auch US-Präsident Donald Trump geäußert. „Wenn wir dem kleinen #CharlieGard helfen können, (...) würden wir uns sehr freuen, das zu tun“, schrieb Trump auf Twitter.

If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so.