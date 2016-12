Deutschlandweit haben Hacker Mails mit einer Schadsoftware an Unternehmen versandt.

Polizei warnt

Trojaner in Bewerbungs-E-Mails

Die Polizei warnt Firmen in ganz Deutschland vor Bewerbungs-Emails mit Schadsoftware. Die Mails mit dem Verschlüsselungstrojaner „Goldeneye“ seien am Dienstag an Firmen im gesamten Bundesgebiet versandt worden.