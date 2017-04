Essen

Bisher war der Hund als ruhig und lieb bekannt. Aber am Sonnabend lief er aufgeregt durch Essen, bellte und biss sogar eine Frau. Anwohner riefen deshalb die Polizei – zum Glück für den Besitzer des Tieres, wie sich herausstellte.

Essen. Mehrere Menschen hätten wegen des Hundes am Sonnabend angerufen, berichtete die Polizei am Sonntag. Er sei durch mehrere Straßen in Essen gelaufen. Eine Frau sei von ihm sogar angegriffen und gebissen worden sei. Sie habe sich in ein Auto geflüchtet. Der Hund habe trotzdem nicht von ihr abgelassen, sondern weiter gebellt und das Fahrzeug belagert.

„Er wollte wohl auf sich aufmerksam machen“

Erst mehrere Passanten hätten das Tier beruhigen und einfangen können – offenbar kannten sie den Hund. Sie hätten ihn zusammen mit der alarmierten Polizei zu seinem Herrchen gebracht. Dem Mann ging es offensichtlich nicht gut: Er sei sofort mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei. Der Hund sei bei der Tochter des Mannes geblieben.

Hat der Hund deswegen gebellt und die Frau angegriffen? Das vermutet die Polizei: „Da der Hund ansonsten als lieber und ruhiger Hund bekannt ist, ist sein auffälliges Verhalten wohl dem Umstand geschuldet, dass er auf sich aufmerksam machen und Hilfe für sein Herrchen holen wollte.“ Nähere Angaben zur Rasse des Tieres machte sie nicht. Es habe sich um ein großes, braunes Tier gehandelt. Die Frau, die von dem Hund gebissen worden war, habe keine schweren Verletzungen erlitten.

Von RND/wer

