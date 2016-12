MP Albig: „Wir sind sehr traurig“

450 Menschen nehmen Abschied von der bei einer Feuerattacke in Kronshagen getöteten Frau. Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident zeigt sich bewegt.

Kiel. Familienangehörige, Freunde und Weggefährten haben in Kiel Abschied von der Frau genommen, die im Vorort Kronshagen einen grausamen Feuertod gestorben war. Etwa 450 Menschen kamen am Samstag in die voll besetzte Universitätskirche, um der aus dem westafrikanischen Togo stammenden 38-Jährigen zu gedenken, deren Tod viele Menschen auch über Kiel hinaus bewegt hatte.

Unter den Trauergästen waren auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig und seine Partnerin Bärbel Boy. „Wir sind sehr traurig“, sagte er nach dem 100-minütigen Gottesdienst.

Frau hinterlässt zwei kleine Söhne

Der Ehemann soll die 38-Jährige am Mittwoch vergangener Woche mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet haben. Der 41-Jährige sitzt wegen Mordverdachts im Gefängnis.

Die Frau, die stark in Frauenprojekten engagiert war, war noch am gleichen Tag an den Folgen ihrer Brandverletzungen gestorben. Sie hinterließ zwei Söhne im Alter von drei und sieben Jahren, die in eine Pflegefamilie kamen.

Von RND/dpa

Kiel