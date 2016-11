Der Unglücksbereich wurde abgesperrt, Seelsorger betreuen Mitarbeiter und Kunden.

Berlin

Tourist springt in Kaufhaus in den Tod

Schreckliche Szenen spielen sich im Kaufhof-Warenhaus am Berliner Alexanderplatz: Ein Tourist hat sich am Freitagnachmittag vor den Augen vieler Menschen in den Tod gestürzt.