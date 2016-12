Die Polizei in Berlin-Kreuzberg ermittelt im Fall eines toten Flüchtlingskindes.

Berlin-Kreuzberg

Totes Kind in Flüchtlingsunterkunft entdeckt

In einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Kreuzberg ist am Samstag ein kleines Kind tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei mit.