In einem Mehrfamilienhaus in Linz starb ein 46-Jähriger – seine Leiche wurde erst acht Monate später gefunden. Obwohl sich seine Post bei den Briefkästen stapelte, schöpfte niemand Verdacht.

© dpa/Symbolfoto

Österreich

Toter liegt acht Monate unbemerkt in Wohnung

Grausiger Fund in Österreich: In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses mitten in Linz werden die verwesten Überreste einer Leiche gefunden. Der Mann starb offenbar bereits im Mai 2016 in seiner Wohnung – die Nachbarn schöpften aber keinen Verdacht.