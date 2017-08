Eine verletzte Frau wird von Rettungskräften versorgt.

© The Eastern New Mexico News/AP

Hintergründe unklar

Tote und Verletzte nach Schüssen in US-Bücherei

In einer öffentlichen Bücherei in einer Kleinstadt im US-Staat New Mexico hat ein Mann das Feuer eröffnet. Zwei Menschen sterben, vier weitere werden verletzt. Nach der Tat ergibt sich der Mann. Warum er zur Waffe griff, ist unklar.