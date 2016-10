Zahlreiche Rettungskräfte waren am Unglücksort in einem Industriegebiet von Wenzhou im Einsatz, um Überlebende zu retten, Tote zu bergen und nach möglichen weiteren Verschütteten zu suchen © imago

Unglück in China

Beim Einsturz von mehreren, offenbar selbstgebauten Wohnhäusern sind in China mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern sollen nach Berichten von Überlebenden vor allem Wanderarbeiter sein.

Peking. Beim Einsturz mehrerer Wohnhäuser in Ostchina sind 22 Menschen ums Leben gekommen. Wie Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua nach Abschluss der Rettungsarbeiten am Dienstag berichtete, seien insgesamt 28 Menschen aus den Trümmern gezogen worden, von denen nur noch sechs am Leben waren.

Die Ursache des Unglücks, das sich bereits am Montagmorgen in der Stadt Wenzhou ereignet hatte, werde untersucht. Die Behörden von Lucheng erklärten, sie hätten entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Nach Angaben der Rettungskräfte waren mindestens vier Häuser eingestürzt, die von Anwohnern selbst gebaut wurden. Unter den Opfern sollen nach Berichten von Überlebenden vor allem Wanderarbeiter sein.

In China kommt es immer wieder zu derartigen Unfällen, weil Sicherheitsvorschriften beim Bau nicht beachtet werden.

Von dpa/RND

