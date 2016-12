Die Anteilnahme ist groß: Angehörige der Opfer gedenken mit Kerzen und Blumen den Toten.

© afp

Illegale Party in Oakland

Tödliches Feuerdrama: Opferzahlen steigen weiter

Sie wollten nur ausgelassen feiern, doch der illegale Rave in einer Lagerhalle in Oakland wurde zur Feuerfalle. 36 Tote – so lautet die traurige Bilanz. Bisher. Die Feuerwehr vermutet noch weitere Opfer.