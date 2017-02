Das Auto war am Bismarckplatz von der Straße in einen Fußgängerbereich gefahren. Das Fahrzeug kam an einem Pfosten zum Stehen.

© imago

Ein Mann gestorben

Todesfahrt in Heidelberg: Polizei sucht nach Motiv

Ein Autofahrer fährt in Heidelberg in eine Menschengruppe und verletzt Fußgänger. Ein Mann stirbt. Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest – einen 35-jährigen Deutschen ohne Migrationshintergrund. Doch was war sein Motiv?